Канада передала Украине восемь танков Leopard 2A4 и много другой военной техники

В то время как США запрещают Украине использовать их дальнобойное вооружение на территории РФ, Канада заявила, что Киев может использовать переданные ею танки и бронетехнику на российской территории.

Об этом пишет CBC. Отмечается, что это заявление прозвучало на фоне размышлений о том, как долго Украина сможет продолжать наступление в Курской области России и о долгосрочном влиянии действий ВСУ в приграничных областях РФ.

Напомним, Канада передала Украине восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевого обеспечения и сотни патрульных бронированных машин. Также страна передала украинской несколько гаубиц М-777.

"Украинцы лучше всех знают, как защитить свою родину, и мы стремимся поддержать их потенциал. Канада не накладывает никаких географических ограничений на использование военной техники, которую мы жертвуем Украине", — заявила пресс-секретарь министерства обороны Андре-Анн Пулен.

Отмечается, что на кадрах, снятых CNN вдоль украинской границы 15 августа, видно, как канадская техника пересекает границу с Россией. Это был патрульный автомобиль Senator канадского производства.

Как сообщал "Телеграф", вооруженные силы Украины в наступлении на Курскую область, вероятно, используют британские танки Challenger 2. Если эта информация подтвердится, то использование британских танков, которыми управляют украинские военные вовремя боевых действий на территории России, станет первым случаем.