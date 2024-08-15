Танки Challenger 2 Британия разрешила использовать в Курской битве

Вооруженные силы Украины в наступлении на Курскую область, вероятно, используют британские танки Challenger 2. Их наше государство получило в прошлом году в количестве от 14 единиц.

Как отмечает Sky News, если эта информация подтвердится, то использование британских танков, которыми управляют украинские военные вовремя боевых действий на территории России, станет первым случаем.

В то же время в Министерстве обороны Великобритании отказались комментировать подробности операции. В ВСУ также официально не подтверждали слухи о Challenger 2 на Курщине.

Напомним, что в Британии разрешили Украине свободно использовать ее оружие на территории России согласно политике правительства. Анонимный источник сообщил, что под это разрешение попали и танки Challenger 2. Поэтому, несмотря на отсутствие официального подтверждения, украинская армия вполне могла их использовать во время прорыва границы Курской области 6 августа.

Подробности того, как и когда украинские силы разместили танки Challenger 2 в Курской области, пока не ясны. Остается неизвестным и количество танков, которые могли быть привлечены и продолжают участие в боях.

Издание отмечает, что 82-я десантно-штурмовая бригада Украины, которая с 2023 года эксплуатирует британские основные боевые танки, принимает участие в операции на Курщине.

Напомним, Великобритания согласилась передать Украине 14 своих танков Challenger 2 в январе 2023 года, что побудило Германию и США последовать ее примеру и поставить свои версии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ окружают важный райцентр в Курской области и стремятся достичь трассы на Льгов.