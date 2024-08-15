Украина в Курской области создала военную комендатуру: кто ее возглавил
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На Ставке доложили и о ситуациях на фронте Украины
В четверг, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой объявили о создании военной комендатуры Курской области, где сейчас идут бои. Ее возглавил генерал-майор Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Эдуард Москалев.
Об этом сообщил глава государства в Telegram. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в настоящее время под контролем Украины в Курской области находится 1150 кв. км.
"ВСУ с начала наступления в Курской области захватили 82 населенных пункта, продвинулись на 1150 км² и 35 км вглубь ", — доложил Сырский.
Также он сообщил о создании военной комендатуры на Курщине и назначении Москалева ее руководителем. На территории Суджи завершена зачистка населенного пункта от россиян.
В то же время, на востоке и юге Украины на фронте обстановка, по словам Главкома, сложная, но контролируемая.
"Силы обороны продолжают ведение операций на восточных и южных зонах. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в направлении Торецка и Покровска", — говорит Сырский.
Отметим, что на видео, обнародованном президентом, видно, что на заседании присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмигаль, министр обороны Рустем Умеров, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и глава МИД Дмитрий Кулеба.
Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ раскрыли детали успешной операции в Курской области.