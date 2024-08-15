Україна у Курській області створила військову комендатуру: хто її очолив

На Ставці доповіли і про ситуації на фронті України

У четвер, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій оголосили про створення військової комендатури Курської області, де зараз йдуть бої. Її очолив генерал-майор Збройних Сил України (ЗСУ) Едуард Москальов.

Про це повідомив голова держави у Telegram. За словами Головнокомандувача ВСУ Олександра Сирського, наразі під контролем України в Курській області знаходиться 1 150 кв. км.

"ЗСУ з початку наступу в Курській області захопили 82 населені пункти, просунулися на 1150 км² і 35 км вглиб", — доповів Сирський.

Також він повідомив про створення військової комендатури на Курщині та призначення Москальова її очільником. На території Суджі завершено зачищення населеного пункту від росіян.

Водночас на сході та півдні України на фронті обстановка, за словами Головкома, складна, але контрольована.

"Сили оборони продовжують ведення операцій на східних та південних зонах. Основні зусилля зосереджуються на недопущені просування противника в напрямку Торецька та Покровська", — каже Сирський.

Зауважимо, на відео, оприлюдненому президентом, видно, що на засіданні були присутні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Умєров, голова Головного управління розвідки Кирил Буданов та глава МЗС Дмитро Кулеба.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ розкрили деталі успішної операції в Курській області.