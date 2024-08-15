"Ідеальна схема": що у росіян йде не так у Курській області і які сценарії дій у ЗСУ

Дії українських сил у Курській області нагадують тактику радянської армії часів Другої світової

Росіяни намагаються кидати на Курський напрямок "солянку" зі своїх військових, але їх сил все одно замало, щоб вибити з цієї території ЗСУ. При цьому ворог збирає сили за іншими напрямками, щоб захистити цю область і це грає на руку Україні.

Про це сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у коментарі "Українській правді". За його словами, росіяни перекидають на Курський напрямок батальйони 810-ї бригади, відомої своїм рівнем втрат, інтернаціональну бригаду "П’ятнашка", кадировський "Ахмат", окремі батальйони, задіяні у вторгненні в Запорізькій та Херсонській областях і навіть і навіть "демілітаризують" Калінінград.

При цьому навіть такої солянки мало, щоб змусити українські Сили оборони відступити зі своїх позицій. За підрахунками Згурця, для цього Росії потрібно перекинути на Курську область орієнтовно 30-40 тисяч військових. Росіяни поки що накопичують резерви і намагаються блокувати просування українських військ флангами.

"Зараз для нас ідеальна схема виглядає так: ворог забирає сили в інших напрямках, кидає на цей (курський) напрямок, оголюючи свої резерви. Навіть цей процес отримає вигоду для інших ділянок фронту", — каже Згурець.

Говорячи про сценарії дій ЗСУ у Курській області, то, на думку Згурця, можна назвати як просування флангами, так і вглиб. При цьому чим далі буде проникнення вглиб російської території, тим більша загроза нашій логістиці та фланговим ударам.

Нині, як зазначає Згурець, логічніше виглядає те, як Україна намагається розширити наступ на захід та схід. Просуваючись флангами, можна протягнути лінію Рильськ – Корнєво – Суджа, яка десь на 100 км скорочує протяжність лінії фронту і проходить російською територією. Вона має обмежену кількість контрольованих доріг. Має річки, на яких можна будувати оборону. І ця лінія теоретично може триматися якийсь час українською армією як проміжний рубіж оборони.

Згурець наголосив, що дії українських сил у Курській області нагадали йому тактику радянської армії часів Другої світової. У Курській операції, як і тоді, було реалізовано концепцію оперативно-маневрової групи. Коли формуються кілька мобільних бригад, спрямованих на прорив оборони супротивника, відкриття нового фронту та дії з опорою на власні можливості.

"Поєднання цих найкращих практик Другої світової, які, я думаю, Сирський вивчав в академії, були творчо опрацьовані, посилені технологічними рішеннями нового етапу та дали максимальний результат. Це забезпечило шок для супротивника та здивування наших партнерів", — зазначив Сергій Згурець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генерал-лейтенант армії США Бен Ходжес вважає, що Україна битвою у Курській області продемонструвала, що жодних "червоних ліній Путіна" немає.