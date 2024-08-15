"Идеальная схема": что у россиян идет не так в Курской области и какие сценарии действий у ВСУ

Действия украинских сил в Курской области напоминают тактику советской армии времен Второй мировой

Россияне пытаются кидать на Курское направление "солянку" из своих военных, но их сил все равно не достаточно, чтобы выбить с этой территории ВСУ. При этом враг собирает силы по другим направлениям, чтобы защитить эту область и это играет на руку Украине.

Об этом сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в комментарии "Украинской правде". По его словам, россияне перекидывают на Курское направление батальоны 810-й бригады, известной своим уровнем потерь, интернациональную бригаду "Пятнашка", кадыровский "Ахмат", отдельные батальоны, задействованные во вторжении в Запорожской и Херсонской областях и даже "демилитаризуют" Калининград.

При этом, даже такой солянки мало, чтобы заставить украинские Силы обороны отступить со своих позиций. Согласно подсчетам Згурца, для этого России нужно перекинуть на Курскую область ориентировочно 30-40 тысяч военных. Россияне пока накапливают резервы и пытаются блокировать продвижение украинских войск по флангам.

"Сейчас для нас идеальная схема выглядит так: враг забирает силы по другим направлениям, бросает на это (курское) направление, обнажая свои резервы. Даже этот процесс получит выгоду для других участков фронта", — говорит Згурец.

Говоря о сценариях действий ВСУ в Курской области, то, по мнению Згурца, можно назвать как продвижение по флангам, так и вглубь. При этом, чем дальше будет проникновение вглубь российской территории, тем больше угроза нашей логистике и фланговым ударам.

В настоящее время, как отмечает Згурец, более логичным выглядит то, как Украина старается расширить наступление на запад и восток. Продвигаясь по флангам, можно протянуть линию Рыльск – Корнево – Суджа, которая где-то на 100 км сокращает протяженность линии фронта и проходит по российской территории. Она имеет ограниченное количество контролируемых дорог. У нее реки, на которых можно строить оборону. И эта линия теоретически может держаться некоторое время украинской армией как промежуточный рубеж обороны.

Згурец подчеркнул, что действия украинских сил в Курской области напомнили ему тактику советской армии времен Второй мировой. В Курской операции, как и тогда, была реализована концепция оперативно-маневровой группы. Когда формируются несколько мобильных бригад, направленных на прорыв обороны противника, открытие нового фронта и действия с опорой на собственные возможности.

"Сочетание этих лучших практик Второй мировой, которые, я думаю, Сырский изучал в академии, были творчески проработаны, усилены технологическими решениями нового этапа и дали максимальный результат. Это обеспечило шок для противника и удивление наших партнеров", — отметил Сергей Згурец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес считает, что Украина битвой в Курской области продемонстрировала, что никаких "красных линий Путина" нет.