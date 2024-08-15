Украинские ДРГ повсюду, а россияне стягивают резервы: как идут бои в Курской области (карты)

У россиян не получается выбить ВСУ из Курской области

Бои в Курской области продолжаются, а диверсионные группы Сил обороны Украины продолжают наносить внезапные удары. При этом россияне не смогли отбросить ВСУ от Суджи и Коренево.

Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников в своем telegram-канале. По его словам, у украинцев успехов больше, чем у россиян.

Журналист отметил, что российские оккупанты продолжают собирать резервы "отовсюду", но это не мешает ВСУ поддерживать фланги на основных участках прорыва.

Мирошников также добавил, что ДРГ действуют в разных местах Курской области, однако не стоит их путать с основными силами.

Вечером 14 августа в сети появились три карты возможной ситуации в Курской области, однако ко всем стоит относиться со скептицизмом.

В частности консервативную оценку дал украинский ресурс DeepState, однако он публикует данные с задержкой в несколько дней.

Еще две были обнародованы в Z-каналах, они оба сходятся на том, что украинские войска стоят под Коренево. Однако один из них утверждает, что ВСУ двигаются на северо-запад от Суджи в сторону Снагости, а второй уже отдал Украине населенный пункт Гирьи на юго-восток от изначального места начала операции и Большое Солдатское на северо-востоке.

Напомним, что ВСУ прорвали российскую границу 6 августа, но официально атаку Украина признала лишь спустя почти неделю. 13 августа главнокомандующий украинской армией Александр Сырский сообщил, что под контролем украинских сил находится 74 населенных пункта.