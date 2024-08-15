Українські ДРГ всюди, а росіяни стягують резерви: як точаться бої в Курській області (мапи)

Росіянам не вдається вибити ЗСУ з Курської області

Бої в Курській області продовжуються, а диверсійні групи Сил оборони України продовжують завдавати раптових ударів. При цьому росіяни не змогли відкинути ЗСУ від Суджі та Коренево.

Про це повідомив воєнний кореспондент Богдан Мірошников у своєму telegram-каналі. За його словами, в українців успіхів більший, ніж у росіян.

Журналіст зазначив, що російські окупанти продовжують збирати резерви "звідусіль", але це не заважає ЗСУ підтримувати фланги на основних ділянках прориву.

Мірошников також додав, що ДРГ діють у різних місцях Курської області, проте не варто їх плутати з основними силами.

Увечері 14 серпня у мережі з’явилися три карти можливої ситуації в Курській області, проте до всіх варто ставитись зі скептицизмом.

Зокрема, консервативну оцінку дав український ресурс DeepState, проте він публікує дані із затримкою у кілька днів.

Ще дві були оприлюднені у Z-каналах, вони обидва сходяться на тому, що українські війська стоять під Коренево. Однак один із них стверджує, що ЗСУ рухаються на північний захід від Суджі у бік Снагості, а другий уже віддав Україні населений пункт Гір’ї на південний схід від початкового місця початку операції та Велике Солдатське на північному сході.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали російський кордон 6 серпня, але офіційно атаку Україна визнала лише майже через тиждень. 13 серпня головнокомандувач української армії Олександр Сирський повідомив, що під контролем українських сил перебуває 74 населені пункти.