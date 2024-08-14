"Більше, ніж заплановано": Зеленський розповів про успіхи на Курщині та важливе рішення по Покровському напрямку

Україна поступово досягає своєї стратегічної мети

Президент Володимир Зеленський та головком Сирський домовилися про те, що з найближчих пакетів військової підтримки від союзників, на Покровський напрямок відправиться ще більше зброї. Більше, ніж було заплановано раніше. Крім того, мовив президент і про вдалі кроки до стратегічної мети на Курському напрямку.

Відповідні заяви Зеленський зробив у своєму традиційному вечірньому зверненні до громадян. Подякував кожному воїну за витримку та сміливість.

"Хороші є сьогодні просування у Курській області. Стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили обмінний фронт для нашої держави", — мовив Зеленський, проте не сказав, якою саме є стратегічна мета.

Згадав президент і про нараду, яку провів сьогодні вдень з кількома міністрами, де, за словами президента, обговорювалися питання щодо підтримки дій наших військових у Курській області.

"Важливо, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби наявні на тій території мають бути забезпечені", — підкреслив Зеленський.

"Хочу зараз подякувати всім нашим воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України, ГУР та всіх структур, які залучаються. Дякую за влучні, вчасні, результативні удари по російських аеродромах. Наші, українські дрони працюють саме так, як потрібно. Але є речі, які лише дронами не зробиш. На жаль. Потрібна інша зброя – ракетна зброя", — мовив очільник держави.

За словами президента, нині продовжується активна робота з партнерами щодо далекобійних рішень для України.

"Чим більш сміливі рішення партнерів, тим менше може зробити Путін. І сьогодні провів відповідну нараду з МЗС, Міністерством оборони, нашим Офісом, РНБО. Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів – переможних рішень", — мовив Зеленський.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про успіхи на Курському напрямку. Збройні сили України зайняли ще чотири села у Курській області.