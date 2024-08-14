Закриваємо небо над Курською областю: ЗСУ приземлили російський винищувач, подробиці

Збили засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України

В ніч проти 14 серпня, Сили оборони України знищили черговий ворожий Су-34. Пташку збили на території Курської області (РФ).

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 було збито під час виконання бойового завдання.

"Сьогодні вночі на території Курської області (рф), під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно", — написали у повідомленні.

Су-34 це багатоцільовий бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення. Його основні завдання — удар по наземних та повітряних цілях. Су-34 може нести різні типи ракет, бомб, і навіть вести повітряний бій.

Варто зазначити, що перед повномасштабним вторгненням в Україну, Росія мала на озброєнні лише 110 одиниць цих літаків. При цьому боєздатними були менш як 100 Су-34. Тобто втрата кожного Су-34 вельми болюча для окупантів.

За офіційними даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 366 літаків (+1 сьогоднішній), а також 328 гелікоптерів.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ЗСУ епічно збили російський бойовий літак на Донеччині. Момент збиття потрапив на відео.