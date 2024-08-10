У росіян у Курській області "негативно злетів" ще один новітній літак: що відомо

Російський літак з непередбачених причин став важчим за повітря

Під час бойових дій у Курській області росіяни втратили ще один Су-34. Що саме стало причиною цього поки не повідомляється.

Інформація про це була поширена в українському сегменті мережі каналами, пов’язаними з українськими військовослужбовцями. Зокрема її оприлюднили канали "Думки фронтовика" та "Офіцер".

Попередньо відомо, що російський літак здійснив жорстке приземлення внаслідок непереборної дії гравітації десь між Курською та Білгородською областями.

"Офіцер" при цьому зазначив, що широкій аудиторії "подробиць знати не треба", через що в коментарях уже почалися спекуляції на тему того, що до цього якось причетна наявність в арсеналі української армії ЗРК Patriot і літаків F-16.

Однак деякі закономірно зазначили, що причиною позаштатної ситуації насправді став приліт банки огірків або FPV-дрону. А інші ж пожартували, що у "внутрішні справи КурНР та БНР" українцям втручатися не варто.

Варто зазначити, що офіційних підтверджень даної інформації поки що немає. Україна, як і раніше, не коментує події, які відбуваються на території Росії.

Довідково: Су-34 росіяни поставили на озброєння лише у 2007 році, а вартість одиниці оцінюється від 33 до 50 мільйонів доларів. В Україні такі в основному застосовуються для скидання керованих авіабомб включаючи і тритонні ФАБ-3000.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити у бік Курська та міста Курчатів, де знаходиться атомна електростанція. Іноземні ЗМІ стверджують, що російська розвідка знала про підготовку прориву за два тижні до початку, але Путіну про це не доповідали.