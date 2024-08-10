Российский самолет по непредвиденным причинам стал тяжелее воздуха

Во время боевых действий в Курской области россияне потеряли еще один Су-34. Что именно стало тому причиной пока не сообщается.

Информация об этом была распространена в украинском сегменте сети каналами, связанными с украинскими военнослужащими. В частности ее обнародовали каналы "Думки фронтовика" и "Офицер".

Предварительно известно, что российский самолет совершил жесткое приземление вследствие непреодолимого воздействия гравитации где-то между Курской и Белгородской областями.

"Офицер" при этом отметил, что широкой аудитории "подробностей знать не надо", из-за чего в комментариях уже начались спекуляции на тему того, что к этому как-то причастно наличие в арсенале украинской армии ЗРК Patriot и самолетов F-16.

Однако некоторые закономерно отметили, что причиной внештатной ситуации на самом деле стал прилет банки огурцов или FPV-дрона. А другие же пошутили, что во "внутренние дела КурНР и БНР" украинцам вмешиваться не стоит.

Стоит отметить, что официальных подтверждений данной информации пока нет. Украина, как и прежде, не комментирует события, происходящие на территории России.

Для справки: Су-34 россияне поставили на вооружение лишь в 2007 году, а стоимость единицы оценивается от 33 до 50 миллионов долларов. В Украине таковые в основном применяются для сброса корректируемых авиабомб, включая и трехтонные ФАБ-3000.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа после чего россияне сообщили, что им пришлось значительно отступить в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Иностранные СМИ утверждают, что российская разведка знала о подготовке прорыва за две недели до его начала, но Путину об этом не докладывали.