Путина даже не предупредили: СМИ пишут, что в России знали о возможном наступлении в Курской области

Российские чиновники могли проигнорировать сообщения разведки

Главнокомандующий российской армией Валерий Герасимов и другие российские чиновники, похоже, отвергли предупреждение разведки о том, что украинские военные собираются у границы с Курской областью. Информация о накоплении сил появилась еще за две недели до начала наступления ВСУ.

Об этом пишет Bloomberg. По словам лица, близкого к Кремлю, никто не информировал российского диктатора Владимира Путина о возможном вторжении. В то же время издание отмечает, что спикер Кремля Дмитрий Песков не ответил на просьбу о комментарии относительно этой информации.

Как сообщил источник Bloomberg, несмотря на критику, Герасимова вряд ли удастся устранить в ближайшее время, поскольку этот вопрос деликатный. В то же время собеседник отметил, что терпение в Кремле по поводу ведения им войны заканчивается.

По данным издания, российские войска были застигнуты врасплох и не оказывали первоначального сопротивления украинскому наступлению. В свою очередь несколько российских военных блоггеров, следящих за конфликтом, критиковали российское военное командование за неспособность должным образом подготовиться к такой операции.

Напомним, в сети появились кадры взятия в плен большого количества российских военных на КПП "Суджа" на территории Курской области России. Около 50 военнослужащих РФ сдались в плен, подняв белое знамя.