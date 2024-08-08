Строили более двух лет, а прорвали за сутки: СМИ сообщили, сколько РФ потратила на оборону Курской области (карта)

Россияне планировали построить в регионе три линии обороны

Вооруженным силам Украины в ходе наступления в Курской области России удалось за сутки прорвать две линии фортификационных сооружений. На их возведение россияне потратили 2,5 года.

Об этом пишет российское издание "Агентство", которое пизиционирует себя как оппозиционное. Отмечается, что на строительство этих оборонительных сооружений власти РФ потратили 15 млрд рублей (около 17 миллионов долларов США. — Ред.).

О строительстве двух усиленных линий обороны в Курской области впервые сообщил 23 октября 2022 года тогдашний губернатор Роман Старовойт, который сейчас занимает пост министра транспорта РФ. Тогда он заявил, что уже готовы две линии обороны, а к 5 ноября он обещал закончить третью. В строительстве принимали участие Минобороны РФ и региональное погранупрвление ФСБ.

В декабре 2023-го Старовойт заявил, что уже построено несколько линий обороны на границах региона. Он тогда отметил, что на это решением российского диктатора Владимира Путина выделено "значительное финансирование".

В то же время официально стоимость работ не сообщалась. Однако российские СМИ со ссылкой на источники писало, что 30 ноября 2022 года Управление капстроительства Курской области заключило три контракта на строительство укрепсооружений с "Корпорацией развития Курской области" на общую сумму в 12 млрд рублей. Также российские СМИ сообщали, что 21 марта 2023 года курские власти заключили еще два контракта на строительство фортификационных сооружений на общую сумму 3,2 млрд рублей.

В свою очередь OSINT-аналитик Брэди Африк по спутниковым снимкам составил карту российских фортификационных сооружений. В Кореневском и Суджанском районах Курской области он обнаружил две линии обороны — вдоль самой границы и в 5-10 км от нее. Судя по карте Африка, вторая линия проходила перед Суджой и за 15 км от поселка Коренево, куда, по данным украинских и российских источников, уже зашли ВСУ.

Напомним, в сети появились кадры взятия в плен большого количества российских военных на КПП "Суджа" на территории Курской области России. Около 50 военнослужащих РФ сдались в плен, подняв белый флаг.