"Это подкрепит аргумент Киева": СМИ рассказали, чем уникальна операция в Курской области

Есть несколько предположений насчет цели этого наступления

В Курской области РФ продолжаются ожесточенные бои. Это первый случай после Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась на территорию России.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что этот эпизод показал хрупкость обороны российской границы.

Издание отмечает, что прорыв границы РФ также подорвал тщательно созданный Кремлем образ российского диктатора Владимира Путина как защитника простых россиян. В то же время это подняло моральный дух украинцев.

"Война, которую он начал в Украине, теперь все больше перебрасывается в Россию. Люди в приграничных регионах живут под постоянным риском обстрелов, а беспилотники наносят удары по ключевым промышленным объектам", — говорится в материале.

Bloomberg отмечает, что, скорее всего, это подкрепит аргумент Киева о том, что США и европейские союзники не должны бояться угроз Кремля по поводу эскалации. И что Украине следует разрешить бороться с Путиным любым способом, который она считает нужным, чтобы ускорить прекращение войны.

В то же время издание напомнило, что официально власти Украины ничего не сказали ни о миссии, ни о ее целях. Существует множество теорий: от попытки захватить территорию как потенциальную разменную монету в будущих переговорах с Москвой, до тактики отвлечения, чтобы ослабить давление на растянутую оборону в Украине путем отвода российских войск от линии фронта.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что возле Суджи около 50 военнослужащих РФ сдались в плен, подняв белый флаг.