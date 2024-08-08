Все из-за Курской области? На фронте наблюдается любопытное явление

Ситуация остается напряженной

После начала боевых действий в Курской области количество столкновений между украинскими силами и российскими захватчиками на фронте существенно снизилось. Вместе с тем, в Сумской области интенсивность боев возросла.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, которая была обнародована ночью 8 августа. Отмечается, что украинские военные отбивают атаки россиян по всей линии фронта, постепенно истощая его силы.

Всего за сутки 7 августа произошло 68 боевых столкновений. Это существенное снижение, поскольку в течение предыдущих семи дней на фронте их число было на уровне сотни в сутки.

С чем это связано в сообщении не указано, однако там отмечается, что на Сумском направлении резко увеличилась интенсивность боев.

"Возросла интенсивность боевых действий в Сумском направлении. Враг активно применяет авиацию, вертолеты, тяжелое вооружение. Однако успеха не имеет. Несет значительные потери. Украинские воины делают все возможное для защиты гражданского населения", — говорится в сообщении.

Также можно заметить, что на ситуацию на Покровском направлении это повлияло мало, так как там все еще было зафиксировано 21 боевое столкновение, что сопоставимо с показателями предыдущих дней. Это направление, как и прежде, остается самым горячим.

Как сообщалось ранее, на Западе предполагают, что одной из целей операции в Курской области могла быть попытка заставить россиян растянуть силы, а также не допустить российского вторжения в Сумскую область. При этом в Украине не подтверждают того, что к боевым действиям привлечены регулярные подразделения Сил обороны.