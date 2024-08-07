Ударила на упреждение? В СМИ объяснили, почему Украина могла начать операцию в Курской области

В Кремле оказались не готовыми к такой атаке

Украина могла пойти на проведение операции в Курской области, поскольку опасалась начала вторжения со стороны Сумской области. Россияне уже провели попытку наступления на Харьков и опасения о повторении аналогичной ситуации в еще одном месте возникали на протяжении предыдущих трех месяцев.

Об этом говорится в материале BBC. Там отметили, что реакция российских властей хорошо показывает то, что Кремль к такому повороту событий был не готов.

Военный аналитик Михаил Жирохов рассказал изданию, что Украина вряд ли ставит своей целью оккупацию российской территории, а скорее всего рассчитывает на то, что захватчикам придется оттянуть часть своих войск из Донецкой области.

В то же время издание отмечает, что Украина будет считать операцию оправданной, если Россия не сможет получить возможность провести крупное наступление в северных областях.

Кроме того, там обратили внимание на слова президента Владимира Зеленского, который отметил, что лишь оказанием давления на Россию можно достичь справедливого мира.

"Чем больше давления будет на Россию – на агрессора, принесшего войну в Украину, тем ближе будет мир. Справедливый мир через справедливую силу", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, с 6 августа на территории Курской области ведутся боевые действия, в ходе которых десятки российских военных уже сдались в плен. При том по оценкам пропагандистов, бои могут идти уже в 25 километрах от границы. Украина не комментирует происходящее и не подтверждает того, что там действуют регулярные силы ВСУ или других подразделения, входящих в Силы обороны.