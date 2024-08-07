В ЕС "не против"? Европейские союзники отреагировали на бои в Курской области

В ЕС напомнили, что Украина имеет право на самооборону

В Европейском союзе не возражают против происходящего в Курской области. Там отмечают, что Украина имеет право защищать свой суверенитет даже посредством ударов по российской территории.

Об этом рассказал спикер Еврокомиссии про внешнеполитических вопросах Петер Стано. Его слова приводит Суспільне.

"ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности", — сказал он.

По его словам, согласно международному праву, у Украины есть право на защиту, что включает нанесение ударов по территории страны-агрессора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 августа в сети стали появляться сообщения, что якобы Вооруженные силы Украины проникли в Курскую область России и на границе в результате разворачиваются бои.

Украинские официальные источники не комментируют тему боев в Курской области и не подтверждали, что на территории России воюют регулярные подразделения украинской армии.

Вместе с тем в сети появилась информация о том, что якобы бойцы Сил обороны Украины взяли в плен огромное количество россиян на КПП "Суджа".