У ЄС "не проти"? Європейські союзники відреагували на бої у Курській області

У ЄС нагадали, що Україна має право на самооборону

У Європейському союзі не заперечують проти того, що відбувається в Курській області. Там зазначають, що Україна має право захищати свій суверенітет навіть за допомогою ударів по російській території.

Про це розповів речник Єврокомісії про зовнішньополітичні питання Петер Стано. Його слова наводить Суспільне.

"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності", — сказав він.

За його словами, згідно з міжнародним правом, Україна має право на захист, що включає завдання ударів по території країни-агресора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 серпня в мережі почали з’являтися повідомлення, що нібито Збройні сили України проникли до Курської області Росії і на кордоні в результаті розгортаються бої.

Українські офіційні джерела не коментують тему боїв у Курській області та не підтверджували, що на території Росії воюють регулярні підрозділи української армії.

Натомість у мережі з’явилася інформація про те, що нібито бійці Сил оборони України взяли в полон величезну кількість росіян на КПП "Суджа".