Герасимов не переконав? У Курську зростає тривога через бої в області (відео)

З міста вже було чути вибухи, але бої поки до нього не дісталися

Поки російський генштаб браво повідомляє про те, як зміг зупинити просування невідомих сил у Курській області, місцеві жителі, схоже, не дуже в це вірять. Мало того, схоже вони не дуже раді тому, що розв’язана Росією війна тепер повернулася на їхню територію.

Про це свідчать відео, якими вони діляться у соцмережах. Наприклад, одне з таких оприлюднила мешканка Курська в Instagram.

За її словами, у місцевих жителів спостерігається "якась внутрішня тривога, яка гаситься". При цьому вона каже, що звуки вибухів були чутні, але поки що бойові дії до Курська не дісталися.

"Зараз йшов дощ і не зрозуміло, чи це вибухи, чи це грім. Страшно", — сказала вона.

Варто зазначити, що голова Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов заявив, що просування ЗСУ вглиб Курської області нібито вдалося зупинити. Тим часом відомий пропагандист Романов о 19.20 за київським часом повідомив, що Суджа перейшла під контроль українських сил.

Українські офіційні джерела не коментують тему боїв у Курській області та не підтверджували, що на території Росії воюють регулярні підрозділи української армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 серпня в мережі почали з’являтися повідомлення, що нібито Збройні сили України проникли до Курської області Росії і на кордоні в результаті розгортаються бої. Українські джерела інформацію не коментують.