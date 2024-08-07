"Росія вийде на свої кордони": Герасимов пообіцяв розгромити ЗСУ під Курськом, у мережі жартують

Користувачі в мережі нагадали росіянам, що їхні війська понад два роки намагаються "вийти на адмінкордон"

Голова Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов заявив, що просування ЗСУ вглиб Курської області нібито вдалося зупинити. Також він пообіцяв, що "противника буде розгромлено".

Про це він заявив на нараді, яку сьогодні провів диктатор Володимир Путін. При цьому термін називати вони ніякі не став.

За словами Герасимова, ЗСУ атакували кордон біля Курської області чисельністю військ до 1 тисячі осіб. Їхня мета була нібито захоплення території, але для чого — не уточнив. Також він озвучив дані так званих втрат ЗСУ, але при цьому про втрати та полонених з російської сторони промовчав.

"Зараз підрозділи угруповання "Північ" та прикордонники ФСБ знищують противника в районах біля держкордону. ЗСУ втратили 315 осіб, з них 100 убитими, а також 54 одиниці бронетехніки, у тому числі 7 танків", — сказав Валерій Герасимов.

Глава російського Генштабу додав, що операція російських силовиків у Курській області нібито буде неодмінно закінчена повним розгромом супротивника та виходом на держкордон Росії.

У Telegram-каналі "Не Олексій" пожартували, що Росія вимагає виходу на межі 1991 року, як і Україна. У коментарях нагадали, що Росія вже третій рік виходить на "свої кордони", але, як бачимо, марно. Також користувачів мережі здивувала і сама зустріч із президентом у той момент, поки кордон держави прорваний і всередині країни все руйнують.

Також "Телеграф" розповідав про те, як відреагував Володимир Путін на прорив у Курській області. Він негайно зібрав нараду з членами Ради безпеки РФ, але заяви її дивують.