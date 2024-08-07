Пройшли півдороги до Курської АЕС? Маршрут ЗСУ після прориву кордону (карта)

Як і куди просувалися ЗСУ після прориву кордону з Росією

ЗСУ продовжують просуватися у Курській області. Російські пропагандисти повідомляють, що бійці пройшли півдороги до Курської АЕС.

"Телеграф" вивчив маршрут ЗСУ на території Росії. На картах показано напрямки руху українських воїнів на території РФ.

Кордон РФ був прорваний ЗСУ в районі Сумської області. Підрозділи рушили у бік населених пунктів Олешня, Роголівка, Лебедівка, Леонідове, Зелений Шлях, Обухівка, Любимівка та інших. Судячи з повідомлення російських пропагандистів, ці та інші прикордонні населені пункти перейшли під контроль ЗСУ.

Щобільше, у мережі повідомляють про те, що з міста Суджа евакуювали все населення, а ЗСУ вдалося захопити "одну з найбільших насосних газорозподільних станцій у Європі" у районі цього населеного пункту. За словами пропагандистів, півдороги до Курської АЕС ЗСУ вже пройшли. На карті видно, що від Суджі до міста Курчатів, де знаходиться Курська АЕС, близько 60 км.

Раніше ми розповідали про те, що будь-яка необережна провокація з атомною станцією, і може статися другий Чорнобиль. Річ у тому, що на цій АЕС встановлені ті ж енергоблоки, що й на Чорнобильській.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на бої у Курській області відреагував президент РФ Володимир Путін. Він екстрено скликав Радбез РФ, але нічого путнього не сказав. Прорив державного кордону він назвав "нерозбірливою стріляниною" та "масштабною провокацією Києва".

Нагадаємо, що перші повідомлення про перехід українськими частинами кордону та наступ вглиб території Курської області з’явилися у мережі 6 серпня. Через кілька годин у РФ визнали цей факт і розповіли про перші втрати. Військовий експерт Павло Нарожний знайшов три плюси для України від ситуації у Курській області.