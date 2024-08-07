Жителі Суджі в істериці, влада "заспокоює": що відбувається в Курській області (відео)

Мешканці регіону не розуміють, що взагалі у них відбувається

З міста Суджа в Курській області Росії, яке опинилося поряд із зоною бойових дій і сильно зруйновано під час вибухів, які лунали там, нібито оголошено евакуацію. Проте мешканці міста скаржаться, що насправді їх кинули напризволяще.

Жителі Суджі пишуть, що взагалі не розуміють, які закони та документи діють зараз у Суджанському районі. Вони запитують "що у нас відбувається взагалі?" і гадають, чи введено режим НС, чи КТО (Режим контртерористичної операції). Вони обурюються, що ті, хто має працювати з населенням, мовчать.

У місцевих пабліках пишуть, що звертаються з проханням про евакуацію, але їм відповідають, що її поки що немає. Проблеми підтверджує й один із прокремлівських Telegram-каналів.

"Проблемні питання про евакуацію населення доведені до вріо губернатора. Вжито заходів щодо виправлення складної ситуації", — пишуть там.

У мережі з’явилося відео Суджі. Руйнування там значні, будинки побиті, дороги пошкоджені.

Тим часом вріо губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що влада нібито організувала вивіз жителів з обстрілюваних територій прикордоння і підготувала пункти тимчасового розміщення. Він додав, що доповів ситуацію президентові РФ Володимиру Путіну і той "тримає ситуацію на особистому контролі". Смирнов також заявив, що у Курській області рішенням оперативного штабу скасовано проведення всіх масових заходів.

Як повідомляв "Телеграф", військовий оглядач, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ у Курській області діють принаймні на двох тактичних напрямках. Вони рухаються у бік селища Зелений Шлях, вздовж східного берега річки Снагость та у бік міста Суджа, вздовж дороги Р-200, на північ від річки Олешня.