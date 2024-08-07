ЗСУ діють на двох тактичних напрямках: що насправді відбувається в Курській області, експерт розповів деталі (карта)

Давати оцінку подіям, які відбуваються зараз в Курській області РФ ще зарано

Збройні сили України (ЗСУ) діють, принаймні на двох тактичних напрямках в Курській області РФ. Бійці рухаються у бік селища Зелений Шлях, вздовж східного берегу р.Снагість та у бік міста Суджа, вздовж дороги Р-200, північніше річкі Олешня.

Про це повідомив військовий оглядач, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ Костянтин Машовець. Подробицями він поділився у Faceebook.

Він зауважив, що давати оцінку подіям, які відбуваються зараз в Курській області РФ ще зарано. Адже поки що в мережі з'явилося багато дезінформації з цього приводу.

"Єдине, що можливо впевнено сказати, це те… що на даному напрямку, протягом 2-х минулих діб обидві сторони дуже активно та інтенсивно застосовували увесь спектр конвенціональної зброї, включаючи бойову авіацію, а також — артилерійське та ракетне озброєння", — написав він.

Машовець ще раз підтвердив, що в ройсійському прикордонні відбулась серія боїв різного масштабу та розмаху, в результаті чого ЗСУ вдалося взяти полонених.

Він зауважив, що інформація, щодо просування, або його відсутності — також дуже спірна та непідтверджена.

"Є дані, про "просування на 7-7.5 км", а є дані про, взагалі, відсутність будь-якого просування (тоді, постає питання — звідки взялися полонені…?)", — зазначив він.

Щодо обсягу та складу українських сил та засобів, які беруть участь у цих діях, також немає точної інформації.

Эксперт зауважив, що події відбуваються у смузі дії угрупування військ (УВ) противника "Север", визначеного комплекту військ (сил) "Ленинградского военного округа" (ЛВО), які розгорнуті на території трьох російських прикордонних областей — Брянськой, Курской та Белгородской.

"Це саме воно зараз "вперлося" у м.Вовчанськ й намагається прорватися на тили нашого Куп'янського угрупування по дирекції Вовчанськ — Білий Колодязь — Великий Бурлук, але поки, не може, навіть, форсувати р.Вовча в районі, або в межах самого міста…", — додав він.

Машовець каже, що нинішні події на Судженському напрямку носять не випадковий, у оперативному відношенні, характер. Це, на його думку, складові одного чіткого задуму (плану) ЗСУ, щодо протидії противнику загалом й на Харківському, й на Сумському операційних напрямках.

Раніше "Телеграф" розповів, яка ситуація зараз під Суджею.