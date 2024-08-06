Війна — день 896: у Курській області тривають бої, поки росіяни штурмують на Донбасі

Оперативно про головне за добу

Широкомасштабні бойові дії на території України продовжуються, а минулої доби сталося 107 бойових зіткнень. При цьому бої поступово перекидаються і на територію Росії, зокрема в Курській області, відбуваються бої між прикордонниками та невстановленими підрозділами, які зайшли з боку Сумської області. Щоб відвернути увагу від того, що відбувається, росіяни вже починають закидати інформацію про нібито взяття Нью-Йорка. А в цей час у Криму та в Росії все частіше чують вибухи.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 7 серпня. Більш оперативну інформацію ви можете Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Російські БПЛА були помічені у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Вінницькій та Харківській областях. На Сумщині повідомляли про вибух, попередньо через удар балістичним озброєнням.

00:00 В Курській області чути вибухи в районі міста Курчатів.

З ситуацією в Україні за 4 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 893: F-16 в Україні та потужний приліт у Луганську

Про новини та події 5 серпня ми розповідали тут: Війна – день 894: важка ситуація на Покровському напрямку, у росіян істерика через F-16

Про те, що відбувалося 3 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 895: росіяни посилюють атаки на Часів Яр і обстрілюють Україну ракетами від Кім Чен Ына