Ворог провів ротацію бойових кораблів у Чорному морі: чи є якісь загрози для України

Російський флот обережний та не висовується, але це не значить, що він більше не становить небезпеки

Російські окупанти провели ротацію бойових кораблів у акваторії Чорного моря. Станом на вечір 6 серпня там перебував тільки один підводний човен російського флоту, який здатний нести ракети.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Національного телемарафону. За його словами, підводний човен, який росіяни вивели в акваторію Чорного моря, більше створює там ефект присутності, аніж готовий до застосування.

"Що стосується Чорного моря, то там відбулася ротація. Підводний човен, який раніше перебував у акваторії Чорного моря, повернувся у пункт базування у Новоросійськ і його замінив аналогічний підводний човен, того самого проєкту — 636-го, і він зараз перебуває на чергуванні. Тобто, в акваторії Чорного підводного моря залишається один такий підводний човен", — зазначив Плетенчук.

З акваторії Азовського моря зараз не спостерігається вагомих загроз. Після того, як Сили оборони вдало вразили низку об'єктів навколо Азовського моря, росіяни зробили висновки та залишили акваторію, яку раніше розцінювали, як безпечну для себе.

"Висновки ці базуються на тому, що ВМС, наприклад, змогли знищити склади дронів у Єйську, змогли уразити паром у порті Кавказ. Інші складові Сил оборони так само посильно долучаються до подібних атак, тому Азов зараз фактично звільнений від росіян, якщо можна так сказати, якщо брати корабельну складову. Узбережжя, на жаль, залишається досі у російській окупації", – сказав Плетенчук.

Проте російський флот не розгромлений та досі становить загрозу. Основний елемент небезпеки там – це кораблі-носії крилатих ракет, яких окупанти в складі флоту все ще мають вісім одиниць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вперше українські воїни пошкодили підводний човен "Ростов-на-Дону" 13 вересня 2023 року. Тоді по морському заводу ім. Орджонікідзе в Севастополі вдарили ракетами Storm Shadow.

3 серпня 2024 року було завдано удару по цьому ж підводному човну у тимчасово окупованому Криму. Крім того, були істотно пошкоджені чотири пускові установки С-400. Відомо, що субмарина повністю затонула.

"Ростов-на-Дону" було спущено на воду у 2014 році й призначалося для запуску саме крилатих ракет. При цьому під час війни в Сирії цей підводний човен зміг виконати запуск "Калібру" не піднімаючись на поверхню.