"Почали щось підозрювати": росіяни вивели усі кораблі з Азовського моря

Причини, з яких росіяни почали втікати ще й з Азовського моря, не повідомляється

Російські терористи, схоже, вивели усі свої бойові кораблі з акваторії Азовського моря. Раніше терористи перекинули туди кораблі з Чорного моря, оскільки там російський флот потерпав від постійних атак українських морських дронів.

Про виведення кораблів повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Він пожартував, що терористи, здається, почали щось підозрювати, саме тому й втекли.

"В Азовському морі більше нема жодного військового корабля рф. Здається вони почали щось підозрювати", – коротко зазначив він, не наводячи подробиць щодо цієї інформації.

Як раніше писав "Телеграф", Росія вважає Азовське море значно безпечнішим для кораблів, аніж Чорне. Причина в тому, що в Азовському морі багато цивільних суден, Керченська протока перекрита загородженнями та патрульними кораблями, тому росіяни вважають – морським дронам ходу в Азовське море немає.

Нагадаємо, що Сили оборони нашої держави з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну потопили вже 21 ворожий корабель та катери. Найгучнішим є знищення крейсера "Москва", але в цьому списку є й інші досить відомі імена.

В результаті пошарпаний Чорноморський флот Росії майже в повному складі залишив тимчасово окупований Крим. Там залишився лише один корабель, який вважається носієм крилатих ракет.