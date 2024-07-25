"Начали что-то подозревать": россияне вывели все корабли из Азовского моря

Причины, по которым россияне начали бежать еще и с Азовского моря, не сообщается

Российские террористы, похоже, вывели все свои боевые корабли из акватории Азовского моря. Ранее террористы перебросили туда корабли с Черного моря, поскольку там российский флот страдал от постоянных атак украинских морских дронов.

О выводе кораблей сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он пошутил, что террористы, кажется, начали что-то подозревать, именно поэтому и скрылись.

"В Азовском море больше нет ни одного военного корабля России. Кажется, они начали что-то подозревать", — коротко отметил он, не приводя подробностей относительно этой информации.

Как ранее писал "Телеграф", Россия считает Азовское море значительно более безопасным для кораблей, чем Черное. Причина в том, что в Азовском море много гражданских судов, Керченский пролив перекрыт заграждениями и патрульными кораблями, поэтому россияне считают – морским дронам хода в Азовское море нет.

Напомним, что Силы обороны нашего государства с начала полномасштабного вторжения России в Украину потопили уже 21 вражеский корабль и катера. Самое громкое уничтожение крейсера "Москва", но в этом списке есть и другие довольно известные имена.

В результате потрепанный Черноморский флот России почти в полном составе оставил временно оккупированный Крым. Там остался только один корабль, считающийся носителем крылатых ракет.