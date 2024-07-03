Ночью морские дроны атаковали Новороссийск: гремели взрывы, вспыхнул пожар (видео)
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Там враг держит свои корабли
В ночь на среду, 3 июня, российский Новороссийск атаковали безэкипажные катера. Вспыхнул пожар.
"В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Не находитесь на открытом пространстве около моря", — написал в Telegram глава Новороссийска Андрей Кравченко в 3:03.
Перед этим в городе звучала сирена-предупреждение об атаке морских дронов. Местные паблики публикуют в сети видео звуков стрельбы и взрывов. Сообщается, что после атаки произошло возгорание в горах над Новороссийском.
После 4 часов Кравченко заявил, что угроза атаки отменена. Он добавил, что в Новороссийске ограничат вход на пляжи и набережную после атаки безэкипажных катеров. Это связано с обследованием акватории бухты.
Стоит отметить, что россияне передислоцировали в порт Новороссийска корабли Черноморского флота из оккупированного Крыма. В Новороссийске находится военно-морская база Черноморского флота. Новороссийский морской порт является крупнейшим портом России и Черного моря. Там также есть нефтеналивная гавань.
Как сообщал "Телеграф", Новороссийск был под атакой и 17 мая. Тогда в городе были слышны сильные взрывы, а после одного из них в порту возник пожар.