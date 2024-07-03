Война — день 861: оккупанты давят на Донбассе, а на границе с Беларусью растет напряжение

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают вести наступление на ряде направлений, а основное внимание уделяют Покровскому. При этом ситуация на фронте резко обострилась также на Торецком и Сиверском направлениях. При этом также растет напряжение на границе с Беларусью, которая в последние дни привела в боевую готовность войска, ПВО и ракетные силы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 3 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Заместитель представитель Государственного департамента США Ведант Патель отреагировал на предложение премьера Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня в Украине.

"Мы (США — ред.) и НАТО четко заявили, что здесь на самом деле только одно решение: Российская Федерация просто должна выйти с территории Украины", — сказал Патель.

С ситуацией в Украине за 30 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 858: россияне давят под Покровском, но ВСУ наносят удары в ответ

О том, что происходило 1 июля, читайте в материале: Война — день 859: оккупанты готовятся к битве за Торецк и бомбят города

О новостях и событиях 2 июля мы рассказывали здесь: Война — день 860: Россия усиливает давление на украинские позиции, но бьет рекорды потерь