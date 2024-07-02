Война — день 860: Россия усиливает давление на украинские позиции, но бьет рекорды потерь

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение продолжается, а агрессор пытается нанести максимальные повреждения украинским позициям и гражданской инфраструктуре из-за чего ежедневно использует тысячи снарядов, сотни беспилотников и десятки авиабомб. Как и прежде, основные усилия оккупационных войск сосредоточены на восточном фронте, однако бои продолжаются по всей линии столкновения. Усиление давления для россиян привело к существенному увеличению потерь, а за июнь в это плане они умудрились поставить несколько рекордов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 2 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 На Западе подсчитали, что за период с апреля 2023 по апрель 2024 года россияне скинули на территорию Белгородской области по меньшей мере 38 авиабомб.

О новостях и событиях 29 июня мы рассказывали здесь: Война — день 857: оккупанты продолжают террор и ищут пути к прорыву обороны ВСУ

С ситуацией в Украине за 30 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 858: россияне давят под Покровском, но ВСУ наносят удары в ответ

О том, что происходило 1 июля, читайте в материале: Война — день 859: оккупанты готовятся к битве за Торецк и бомбят города