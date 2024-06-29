Война — день 857: оккупанты продолжают террор и ищут пути к прорыву обороны ВСУ

Россияне продолжают терроризировать Украину, очередным актом геноцида стал ракетный удар по многоэтажке в Днепре. А Генштаб ВСУ вечером 28 июня сообщил, что оккупанты наращивают интенсивность атак, в частности, пытались продвинуться возле Серебрянского леса (Купянское направление).

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 29 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 По данным мониторинга, большинство беспилотников уже ликвидировано. Несколько БПЛА остаются в Кировоградской области.

00:00 Россияне запустили ударные беспилотники по Украине.

Актуальная на ночь с 28 на 29 июня карта Deep State

Подробнее карту Deep State можно посмотреть здесь.

О новостях и событиях 26 июня мы рассказывали здесь: Война — день 854: оккупанты усиливают давление на важном направлении и продолжают воздушный террор

С ситуацией в Украине за 27 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 855: россияне активизировались в Торецке, но теряют преимущество по артиллерии

О том, что происходило 28 июня, читайте в материале Война – день 856: на фронте жесткие бои, у Украины могут появиться новые Patriot .