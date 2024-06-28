В Днепре прогремели мощные взрывы, попадание в многоэтажку: подробности и фото

Есть попадание в жилой дом

В пятницу, 28 июня, вечером в Днепре произошли два мощных взрыва. Над городом уже поднялся столб дыма.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Предварительно Воздушные силы Украины писали о двух ракетах в направлении Днепра.

"Днепр — ракеты в вашем направлении", — говорилось в сообщении.

19:00 По данным главы ОВА Сергея Лысака, в результате российской атаки попадание в жилой дом.

"Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей. Предварительно есть раненые", — говорится в сообщении.

В сети уже публикуют первые карды с места попадания. Все службы работают в усиленном режиме.

По данным мониторов, с российских самолетов Су-27 был произведен пуск управляемых авиационных ракет Х59/69.

В сети уже публикуют видео момента взрыва.

Также пишут, что дыма над городом становится все больше. В то же время администрация города добавляет: "О взрывах в Днепре — детали потом".

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