У Дніпрі пролунали потужні вибухи, є влучання в багатоповерхівку: подробиці та фото (оновлюється)

Зруйновано чотири поверхи

У п'ятницю, 28 червня, ввечері у Дніпрі пролунало два потужні вибухи. Над містом вже здійнявся стовп диму, є постраждалі.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Попередньо Повітряні сили України писали про дві ракети у напрямку Дніпра.

"Дніпро — ракети у вашому напрямку", — йшлось у повідомленні.

19:50 У Дніпрі вже відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених, повідомляє глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

"На жаль, жертв може бути більше. Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля – потерпілого засипало частинами понівеченого будинку", — написав він.

19:45 Дніпрянин Артем, який проживає у будинку, по якому вдарила армія РФ розповів про наслідки удару.

"У мене в квартирі, на диво, все в порядку. Удар був трохи лівіше від неї", – розповідає місцевий.

19:35 На удар російською ракетою по дев'ятиповерхівці у Дніпрі відреагував і президент України Володимир Зеленський.

"Дніпро. Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано. Троє людей постраждали", — написав голова держави.

Він наголосив, що тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор.

19:30 У мережі повідомляють, що через ракетний удар у Дніпрі скасовано усі святкові заходи.

19:20 У багатоповерхівці, куди влучила ракета, зруйновано 4 поверхи. На місці проходить рятувальна операція, шукають людей під завалами.

19:13 В Офісі президента вже прокоментували удар по дев'ятиповерхівці. "Дніпро, російські тварини вдарили по житловому будинку", — написав керівник ОП Андрій Єрмак.

19:00 За даними голови ОВА Сергія Лисака, внаслідок російської атаки є влучання у жилий дім.

"Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені", — йдеться у повідомлені.

У мережі вже публікують перші карди з місця влучання. Зазначається, що усі служби працюють у посиленому режимі.

За даними моніторів, з російських літаків Су-27 було здійснено пуск керованих авіаційних ракет Х59/69.

В мережі вже публікують відео моменту вибуху.

Також пишуть, що диму над містом стає дедалі більше. Водночас адміністрація міста додає: "Щодо вибухів у Дніпрі — деталі згодом".

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни вдарили по житловій забудові в Харкові.