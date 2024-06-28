В Одесі та області пролунали потужні вибухи: що відомо (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1068
У небо здіймається дим після вибуху
В Одесі у пʼятницю, 28 червня, пролунав потужний вибух. Також вибухи чули мешканці Одеської області.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". За даними моніторингових чатів, спостерігались запуски балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму у бік Одещини.
Попередньо відомо, що в Одесі — приліт. Після вибуху у небо здіймається стовп диму. А над містом, як пишуть, монітори продовжує кружляти розвідувальний дрон російських терористів.
Моніторингові чати повідомляють, що удар було завдано ракетою "Іскандер-М".
Окрім Одеси, вибух також чули у Затоці та Чорноморську.
Зауважимо, що днями росіяни вже атакували Одесу, але тоді, у понеділок, 24 червня, удар був завданий двома крилатими ракетами. Ракети рухались у напрямку межі Одеської та Миколаївської областей, проте раптово змінила курс та вдарила по обласному центру. На місці влучання виникла масштабна пожежа. Густий чорний дим здіймався у небо над містом.
Раніше "Телеграф" писав, що під час ударів по місту Одеса російські окупанти змінили тактику обстрілів. Вони почали намагатися атакувати портову та припортову структури.