В Одесі та області пролунали потужні вибухи: що відомо (фото)

У небо здіймається дим після вибуху

В Одесі у пʼятницю, 28 червня, пролунав потужний вибух. Також вибухи чули мешканці Одеської області.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". За даними моніторингових чатів, спостерігались запуски балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму у бік Одещини.

Попередньо відомо, що в Одесі — приліт. Після вибуху у небо здіймається стовп диму. А над містом, як пишуть, монітори продовжує кружляти розвідувальний дрон російських терористів.

Моніторингові чати повідомляють, що удар було завдано ракетою "Іскандер-М".

Окрім Одеси, вибух також чули у Затоці та Чорноморську.

Зауважимо, що днями росіяни вже атакували Одесу, але тоді, у понеділок, 24 червня, удар був завданий двома крилатими ракетами. Ракети рухались у напрямку межі Одеської та Миколаївської областей, проте раптово змінила курс та вдарила по обласному центру. На місці влучання виникла масштабна пожежа. Густий чорний дим здіймався у небо над містом.

Раніше "Телеграф" писав, що під час ударів по місту Одеса російські окупанти змінили тактику обстрілів. Вони почали намагатися атакувати портову та припортову структури.