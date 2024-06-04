В Одесі під час тривоги пролунав потужний вибух: що відомо

О 10:05 дали відбій повітряної тривоги

Близько 9:30 у вівторок, 4 червня, в Одесі пролунав вибух. Після цього у частині міста мигнуло світло.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов. Про проблеми зі світлом розповіла кореспондентка "Телеграфу". За попередніми даними моніторінгових каналів, ворог вдарив по Одесі з ракетного комплексу "Іскандер-М".

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів до відбою перебувати в укриттях. Telegram-канал "Думская" оприлюднив фото сліду в небі, кий залишився після вибуху.

Варто зазначити, що "Іскандер-М" — це балістична ракета, яка підіймається майже до стратосфери, звідки повертається на високій швидкості. Перехопити таку ракету можуть такі засоби як Patriot та SAMP-T, які Україна має на озброєнні. Однак для того, щоб ЗРК Patriot збив "Іскандер-М", ракета повинна увійти безпосередньо в зону його дії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рано вранці 4 червня росіяни вже застосовували "Іскандери" проти України. Вони вдарили двома ракетами "Іскандер-К" по Дніпру. Їх було знищено ППО, проте падіння уламків наробило лиха.