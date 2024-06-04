Війна — день 832: росіяни масово здаються в полон під Вовчанськом, але тиснуть на інших напрямках

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Україна вже 832 дні б'ється проти російської навали. На Вовчанському напрямку росіяни почали масово здаватися в полон внаслідок контрнаступальних дій Збройних сил України. Але невдачі на Харківщині терористи компенсують тим, що збільшують тиск на українські позиції на інших ділянах фронту.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Відбій повітряних тривог. Наразі українське небо повністю чисте.

00:00 Було оголошено повітряні тривоги у деяких регіонах через безпілотники.

З ситуацією в Україні 1 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 829: Україна зустрічає літо під атакою дронів та ракет росіян

Дізнатись про події 2 червня можна за посиланням: Війна — день 830: рекордні втрати росіян у травні та наслідки ракетної атаки 1 червня

Про те, що відбувалося 3 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 831: окупанти не припиняють тиснути на багатьох ділянках фронту, але зазнають втрат без істотних успіхів