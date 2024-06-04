У Дніпрі вранці пролунали потужні вибухи: що відомо про атаку

Поки що невідомо, куди впали ракети російських терористів

Щонайменше три вибухи вранці 4 червня пролунали у Дніпрі після оголошення повітряної тривоги. Попередньо, російські терористи атакували місто балістичними ракетами із тимчасово окупованого Криму.

Про вибухи повідомив власний кореспондент "Телеграфу". А місцеві канали опублікували фото, на яких після одного з вибухів в небо підіймається дим.

Чим саме атакували терористи, точно невідомо. За кілька хвилин до вибухів Повітряні сили повідомили спочатку про загрозу тактичної авіації, а потім – про загрозу балістики з боку російських терористів для східних регіонів. Наразі невідомо, куди саме впали російські ракети. Мінімум одну, за свідченнями місцевих мешканців, могли збити сили ППО.

Нагадаємо, що у ніч на четвер, 30 травня, росіяни атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, зокрема запущеними стратегічною авіацією, та дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". Повітряні сили України збили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 безпілотники.

Російські терористи в ніч на 1 червня влаштували чергову ракетну атаку на Україну. Приблизно о 02:25 вони випустили ракети Х-101 зі своїх бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95. Силам української ППО вдалося збити більшу частину ворожих ракет та практично всі дрони.