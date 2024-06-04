В Днепре утром прогремели мощные взрывы: что известно об атаке

Пока неизвестно, куда упали ракеты российских террористов

По меньшей мере, три взрыва утром 4 июня прогремели в Днепре после объявления воздушной тревоги. Предварительно российские террористы атаковали город баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.

О взрывах сообщил собственный корреспондент "Телеграфа". Местные же каналы опубликовали фото, на которых после одного из взрывов в небо поднимается дым.

Чем именно атаковали террористы, точно неизвестно. За несколько минут до взрывов Воздушные силы сообщили сначала об угрозе тактической авиации, а затем об угрозе баллистики со стороны российских террористов для восточных регионов. Пока неизвестно, куда именно упали российские ракеты. Минимум одну, по свидетельству местных жителей, могли сбить силы ПВО.

Напомним, что в ночь на четверг, 30 мая, россияне атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, в том числе запущенными стратегической авиацией, и дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Воздушные силы Украины сбили 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 беспилотника.

Российские террористы в ночь на 1 июня устроили очередную ракетную атаку на Украину. Приблизительно в 02:25 они выпустили ракеты Х-101 со своих бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95. Силам украинской ПВО удалось сбить большую часть вражеских ракет и практически все дроны.