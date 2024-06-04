Укр

В Днепре утром прогремели мощные взрывы: что известно об атаке

Автор
Антон Корж Антон Корж
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После взрыва поднялся столб дыма Новость обновлена 04 июня 2024, 05:20
После взрыва поднялся столб дыма. Фото Социальные сети

Пока неизвестно, куда упали ракеты российских террористов

По меньшей мере, три взрыва утром 4 июня прогремели в Днепре после объявления воздушной тревоги. Предварительно российские террористы атаковали город баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.

О взрывах сообщил собственный корреспондент "Телеграфа". Местные же каналы опубликовали фото, на которых после одного из взрывов в небо поднимается дым.

Чем именно атаковали террористы, точно неизвестно. За несколько минут до взрывов Воздушные силы сообщили сначала об угрозе тактической авиации, а затем об угрозе баллистики со стороны российских террористов для восточных регионов. Пока неизвестно, куда именно упали российские ракеты. Минимум одну, по свидетельству местных жителей, могли сбить силы ПВО.

Днепр взрывы сейчас

Напомним, что в ночь на четверг, 30 мая, россияне атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, в том числе запущенными стратегической авиацией, и дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Воздушные силы Украины сбили 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 беспилотника.

Российские террористы в ночь на 1 июня устроили очередную ракетную атаку на Украину. Приблизительно в 02:25 они выпустили ракеты Х-101 со своих бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95. Силам украинской ПВО удалось сбить большую часть вражеских ракет и практически все дроны.

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#Днепр #Война #Взрывы