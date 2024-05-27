Атаки на НПЗ продолжаются? Россияне жалуются на взрывы в Орловской области, есть погибшие (видео)

В сети также показали вероятное фото топливно-заправочной станции в городе Ливны

В ночь на 27 мая два беспилотника упали на территории нефтебазы в Орловской области РФ. В результате атаки погиб водитель пожарной части, еще три спасателя получили ранения.

Об этом сообщил так называемый губернатор Андрей Кличков. Он заявил, что под якобы массированным обстрелом беспилотников оказалась топливно-заправочная станция в городе Ливны.

По его словам, также там частично разрушен фасад админздания. На место прибыли спасатели, впоследствии оказавшиеся под повторной атакой беспилотников.

"По предварительным данным, в результате обстрелов погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще трое сотрудников служб пострадали. На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы", — написал Кличков.

Атака беспилотников в Орловской области

Атака беспилотников в Орловской области

По информации местных жителей, на Ливенской нефтебазе мощный пожар. Позже в сети также показали вероятное фото топливно-заправочной станции в городе Ливны Орловской области — так выглядела станция после "визита" БпЛА. Эта станция расположена на улице Фрунзе, в непосредственной близости от Ливенской нефтебазы.

Атака беспилотников в Орловской области

Атака беспилотников в Орловской области

Напомним, в ночь на 19 мая в России было неспокойно. Дроны Сил обороны налетели сразу на несколько важных объектов оккупантов.

Кроме того, пострадал и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Дрон повредил установку, производящую сжиженный нефтяной газ, а установка по переработке сырой нефти осталась невредимой.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод ночью 12 мая также был атакован беспилотником. В результате атаки на предприятии возник пожар

Как рассказывал "Телеграф ", по данным западных СМИ, из-за атаки дронов по российским НПЗ в крупнейшем в мире нефтяном государстве заканчивается бензин. Россияне вынуждены заправлять свои авто по "заоблачным" ценам. По подсчетам аналитиков, с начала 2024 года по состоянию на конец апреля на территории РФ пострадали от атак более 12 нефтеперерабатывающих заводов в девяти разных регионах.