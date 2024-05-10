В Мариуполе взрывы, в Калуге горит НПЗ, в Подмосковье паника: ВСУ в очередной раз подарили россиянам "подарки" (фото, видео)

Досталось российским "располагам" и очередному нефтезаводу

В России и временно оккупированных российскими террористами украинских территориях ночью 10 мая было очень громко. В оккупированном Мариуполе раздавались взрывы, в Калуге после ударов дронов вспыхнул российский нефтеперерабатывающий завод, а в Подмосковье поднялась паника из-за неизвестного беспилотника.

Об атаке на Мариуполь сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, попадание было на территории бывшей кондитерской фабрики, которую российские террористы превратили в военную базу.

"Попадание в квадрате пр. Металлургов ул. Митрополицкая ул. Нильсена. Эпицентр в бывшей кондитерской фабрике, во дворе которой давно базируются кафиры. Базировались. На территорию кондитерской уже заехала карета скорой помощи", — написал он.

Об очередном ударе по Калуге написали российские СМИ. Также появились фото и видео с места атаки. Судя по всему, атакован был Калужский НПЗ "Первый завод". Интересно, что это уже вторая атака на этот НПЗ – первая была 15 марта и неизвестно, оправилось ли после нее российское предприятие.

Также ночью 10 мая паника поднялась в Подмосковье, где якобы сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, БПЛА якобы был уничтожен противовоздушной обороной в Подольске.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отбита атака беспилотника, летевшего на Москву… разрушений и пострадавших нет. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – написал он, не приводя другие подробности.

Напомним, что 9 мая во временно контролируемом Россией Белгороде, где постоянно раздаются взрывы, трижды объявляли ракетную опасность. В городе было громко, а на месте вероятных прилетов начались пожары и были пострадавшие. Также было неспокойно в Краснодарском крае и других регионах России.

Но самую жирную цель подстрелили уже днем: украинский дрон пролетел 1500 километров и ударил по нефтеперерабатывающему заводу в городе Салават на территории Башкортостана. Была уничтожена установка каталитического крекинга.