Россияне "упустили" авиабомбу прямо на Белгород: много разрушений, есть пострадавшие (фото, видео)

Один из домов вспыхнул

Российский Белгород, часто страдающий от обстрелов, пострадал и в субботу, 4 мая. По предварительным данным, взрыв раздался из-за схождения российского снаряда, запускаемого в сторону Харькова.

На опубликованных в сети кадрах заметно разрушение в частном секторе города. Местные телеграм-каналы отмечают, что в результате взрыва ФАБ вспыхнул дом.

Над городом виден столб дыма, поднимающийся в небо. Также заметно разрушение вокруг места попадания, в том числе повреждены частные дома и автомобили. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и спасатели.

"Жители Белгорода сообщают о прилете в частном секторе города. По предварительной версии, удар понес дома в районе улицы Раздобаркина", — пишут росСМИ.

Улица Раздобаркина на карте

Отмечается, что пострадали пять россиян.

"В настоящее время повреждения обнаружены в 30 частных жилищных домовладениях, также пострадали 10 автомобилей. Пожарными расчетами ликвидируются два очага возгорания", — отметил губернатор области Вячеслав Гладков.

Напомним, что Белгород чаще страдает от атак дронов, чем от схождения боеприпасов. Так, в пятницу, 12 апреля, в Белгороде беспилотник врезался в административное здание "Газпрома". Известно уже о двух раненых.

Ранее "Телеграф" писал, что неизвестные беспилотники посетили Курскую и Орловскую области, а утром в пятницу, 3 мая 2024 года, в городе Шебекино Белгородской области (Россия) прогремели взрывы. По предварительным данным, дрон-камикадзе атаковал автомобильную газозаправочную станцию.