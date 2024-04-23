Карма за Одессу? Ночью Белгород атаковали беспилотники, поврежден дом (фото, видео)

Также повреждения получил один легковой автомобиль

В ночь на 23 апреля российский Белгород и Белгородский район атаковали беспилотники. В результате сбития БПЛА в одном из поселков обломками поврежден частный дом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В местных пабликах были также опубликованы соответствующие видео.

Так, по словам Гладкова, над Белгородом и районом сработала система противовоздушной обороны. Было якобы сбито несколько дронов. Пострадавших в результате происшествия, как уточняет губернатор, нет.

"В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется", — написал он.

В Минобороны страны-агрессора сообщают, что по территории Белгородской области этой ночью были применены реактивные системы залпового огня "Ольха".

"Дежурными средствами ПВО четыре реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 23 апреля российские оккупанты атаковали Одессу. В результате повреждены жилые дома. Известно о пострадавших, среди которых есть дети.