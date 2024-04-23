Карма за Одесу? Вночі Бєлгород атакували безпілотники, пошкоджено будинок (фото, відео)

Також ушкодження отримав один легковий автомобіль

У ніч проти 23 квітня російський Бєлгород та Бєлгородський район атакували безпілотники. Внаслідок збиття БПЛА в одному із селищ уламками пошкоджено приватний будинок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков. Місцеві паблики також опублікували відповідні відео.

Так, за словами Гладкова, над Бєлгородом та районом спрацювала система протиповітряної оборони. Було нібито збито кілька дронів. Постраждалих внаслідок події, як уточнює губернатор, немає.

"У селищі Розумне внаслідок прильоту у двір приватного житлового домоволодіння вибито вікна та посічено фасад будівлі, також вибито лобове скло в одного легкового автомобіля. Інформація про наслідки повітряної атаки уточнюється", — написав він.

У Міноборони країни-агресора повідомляють, що територією Білгородської області цієї ночі були застосовані реактивні системи залпового вогню "Вільха".

"Черговими засобами ППО чотири реактивні снаряди було знищено над територією Білгородської області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 23 квітня російські окупанти атакували Одесу. Внаслідок цього пошкоджено житлові будинки. Відомо про постраждалих, серед яких є діти.