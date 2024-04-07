Бєлгород вночі чув вибухи: росіяни поскаржилися на чергову атаку дронів

Пожежі сталися у кількох районах та населених пунктах Бєлгородщини

У Бєлгороді та Бєлгородській області у ніч на 7 квітня в багатьох місцях було чутно вибухи, у кількох населених пунктах та двох районах сталися пожежі. Росіяни вже заявили про нібито атаку безпілотників.

Як написав губернатор регіону В'ячеслав Гладков, дрони прилетіли по об'єктах у Шебекинському та Грайворонському міських округах. Традиційно Гладков звинуватив в атаках Україну, яка офіційних коментарів щодо його вигадок не надавала.

Зокрема пожежа сталася у селищі Ленінський у Шебекинському міському окрузі – там спалахнув приватний будинок, нібито через скид з дрону. Також у селі Дроновка Шебекинського міського округу FPV-дрони, за версією Гладкова, нібито атакували дві пусті автівки, вони згоріли. Окрім цього, було пошкоджено лінію газопередачі.

Зазначимо, що Бєлгород отримує прильоти кожного разу, як російські терористи у військовій формі надумають атакувати Харків, або будь-яке інше місто України. Наприклад, вночі 6 квітня росіяни "шахедами" вдарили по житлових будинках у Харкові, вбивши шістьох людей. Вже вранці їхній власний Бєлгород теж зазнав атаки дронами.

Нагадаємо, що у Бєлгородській області через обстріл оголосили евакуацію населення. Влада регіону насамперед вирішила врятувати дітей, а мешканців більшості сіл у прифронтовій зоні — відселити. Таке рішення було ухвалено після того, як бійці РДК, легіону "Свобода Росії" та інших формувань влаштували рейд у Бєлгородській області. Їм вдалося взяти під свій контроль кілька населених пунктів та зірвати вибори президента у регіоні.

Цікаво, що більшість руйнувань у Бєлгороді традиційно заподіюють не стільки обстріли та безпілотники, скільки власна протиповітряна оборона. Після кожної атаки росіяни починають брехати, що нібито збивають реактивні снаряди РСЗВ "Вампір", хоча це неможливо – снаряди РСЗВ є надто малими та швидкими цілями для перехоплення. Проте це не заважає росіянам бити з установок ППО куди попало, засипати місто уламками від власних ракет, а потім видавати це за "наслідки українських атак".