"О, приліт": Бєлгород отримав здачі за масований обстріл України, над містом дим (відео)

Росіяни боролися із ракетами "Вампір"

Після того, як окупанти масовано атакували Україну ракетами, прильоти їм довелося ловити вже і на своїй території. Під обстріл знову потрапив Бєлгород.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, про ракетну небезпеку місцева влада повідомила о 7:00. А за пів години в мережі почала з’являтися інформація про прильоти. До речі, Міноборони РФ вже встигло прозвітувати про те, що нібито їхні війська перехопили 10 реактивних снарядів "Вампір". Тому, можливо, як уже бувало, Бєлгород розбомбила російська ППО. Тим більше, що позиція України давно відома і була озвучена багаторазово - ми не б'ємо по мирних жителях, на відміну від РФ.

Що відомо про прильоти

Місцеві пабліки повідомляють, що у Бєлгороді пролунало кілька вибухів. Після цього в небо здійнявся густий чорний дим. Як виявилося, приліт стався у приватний будинок. Він був частково зруйнований і спалахнув.

Ось так місцеві жителі коментують те, що відбувається:

"О, приліт. Ось такі пироги", — каже місцева мешканка.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Також одна з ракет або її уламки впали посеред багатоповерхівок на вулиці Спортивній. Це південь Бєлгорода. Внаслідок прильоту розтрощило тротуар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що армія Росії протягом тижня "зачищала" Козинку на Бєлгородщині і тепер вона практично стерта з лиця землі.