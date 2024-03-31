По всій Україні оголошували тривогу: Росія випустила ракети (оновлюється)
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Вибухи чули на заході України
Вранці 31 березня російські терористи знову випустили ракети в Україні. Всю країну охопила повітряна тривога.
Так, за даними Повітряних сил ЗСУ, о 4:28 армія окупантів здійснила пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95мс. Через це на території всієї України лунає повітряна тривога.
06:35 В областях України лунають відбої повітряної тривоги.
06:25 Попередньо, зараз у небі немає ракет, але тривога ще не минула.
06:20 ЗМІ повідомляють про вибухи у Львівській та Тернопільській областях.
06:15 У різних областях відчутно вибухи, працювала ППО.
"Ймовірно, росіяни знову цілилися по критичній інфраструктурі" – моніторингові пабліки.
06:00 Ракети у напрямку Стрия з півночі та півдня — ЗСУ.
05:50 Ще ракети у напрямку Львова з півночі — ЗСУ.
05:40 Ракети у напрямку Львова з північного сходу! Група ракет у Тернопільській області, курсом на Івано-Франківськ — ЗСУ.
05:30 Група ракет у напрямку Тернопільської області — ЗСУ.
05:26 Інша група ракет на Рівне — ЗСУ.
05:26 Ракети на Житомир — ЗСУ.
05:25 Ракети на півночі Київської та Житомирської областей. Курс – західний – ЗСУ.
05:20 Група ракет на півночі Київщини, напрямок руху – західний! — ЗСУ.
05:10 Ракети на Київ — ЗСУ.
05:05 Ракети на Чернігівщині, курсом на Ніжин – ЗСУ.
05:02 Чергова група ракет з Курської області РФ прямує до Сумської області Курс — західний — ЗСУ.
05:01 Ракети на Чернігівщині, курс на Київ — ЗСУ
05:00 Ракети з Курської області РФ, Сумська область. Курс – західний – ПС ЗСУ
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що увечері 30 березня російські окупанти знову обстріляли Харків. Згідно з попередньою інформацією, місто зазнало удару керованою авіабомбою (КАБ).