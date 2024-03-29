"Точність ракет вражає": у ДТЕК зробили песимістичну заяву щодо останніх ударів РФ

Раніше це було 100, 200 та навіть 300 метрів, а зараз…

Останні атаки росіян на обʼєкти енергоінфраструктури виявились найбільш нищівними. Точність російських ракет, порівняно з попередніми атаками, змінилась не на нашу користь.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, якщо раніше доводилось говорити про значні ушкодження об'єктів руйнування, то зараз йдеться вже про їхнє знищення.

"На відміну від минулих періодів, минулих зими, точність ракет вражає. Розбіг метр. Якщо раніше це було 100 метрів, 200, 300, зараз це просто прилітає метр на метр. І, на жаль, не вдалося збити ці ракети, і наслідки просто колосальні", — зауважив Дмитро Сахарчук.

Він сказав, що 22 березня на дві найбільші станції прилетіло по вісім ракет. Вони отримали найбільші ушкодження за весь час війни.

"Там поле чисте, немає дахів, немає обладнання, вижжена земля, то що називається. Ми втратили 50% доступної потужності, це один гігават, і це, по суті, маневрові блоки, які забезпечують покриття пікових і пів пікових навантажень. Причому найгірша ситуація в тому, що були знищені дві третини відновлених блоків, які ми відновили за минулої зими. Ми 10 блоків відновили, і дві третини знищені. Якщо ми раніше говорили про пошкодження, то зараз ми говоримо про слово знищення, і це не перебільшення. Тому що деякі блоки у нас знищені повністю, а рівень пошкоджень 50+, не 20-30%, а 50+", — пояснює виконавчий директор.

На початку року атак зазнавала Курахівська станція, адже вона наближена до фронту. Від неї до найближчої точки зіткнення 10 кілометрів. У лютому ж, нагадує Сахарчук, була атакована станція в Дніпропетровській області.

За його словами, росіяни останніми атаки пошкодили найбільш важливе обладнання, яке виготовляється не день, не тиждень, а роками. І якщо торік було відновлено 10 блоків за 110 млн доларів, то зараз йдеться про 200 млн доларів за попередніми підрахунками щодо очевидного обладнання. До того ж це потребуватиме часу, адже обладнання мають виготовити спочатку, а потім доставити.

Нагадаємо, "Телеграф" розбирався у тому, чи можливий повний блекаут в країні та чи витримає енергосистема ще бодай одну подібну атаку до тої, що була 22 березня, а також чому Кремль саме зараз знищує енергосистему, коли зима вже минула.