Росіяни вдарили по Україні понад 150 ракетами і БПЛА: скільки вдалося знищити
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Українська енергетика зазнала однієї з найбільших атак за останній час
У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України. Зокрема, російські окупанти застосували:
- 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ, РФ);
- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Бєлгородська область РФ, ТОТ Криму);
- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);
- 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська область РФ);
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із десяти МіГ-31К – Тамбовська область РФ);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);
- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Бєлгородська та Курська області РФ).
Скільки цілей було знищено
До відбиття ракетно-авіаційного удару було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:
- 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Нагадаємо, вночі та вранці у п’ятницю, 22 березня, росіяни здійснили масштабну атаку на енергетичну систему України. Зафіксовано влучання в об’єкти генерації та системи розподілу у різних областях.