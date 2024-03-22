Росіяни вдарили по Україні понад 150 ракетами і БПЛА: скільки вдалося знищити

Українська енергетика зазнала однієї з найбільших атак за останній час

У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України. Зокрема, російські окупанти застосували:

63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ, РФ);

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Бєлгородська область РФ, ТОТ Криму);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська область РФ);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із десяти МіГ-31К – Тамбовська область РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Бєлгородська та Курська області РФ).

Скільки цілей було знищено

До відбиття ракетно-авіаційного удару було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:

55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, вночі та вранці у п’ятницю, 22 березня, росіяни здійснили масштабну атаку на енергетичну систему України. Зафіксовано влучання в об’єкти генерації та системи розподілу у різних областях.