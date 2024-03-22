В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: що відбувається (Оновлюється)

Вже кілька годин поспіль велика частина країни знаходиться в укриттях

В Україні 22 березня триває масштабна повітряна тривога. Вона пов'язана з ворожими безпілотниками та ракетною загрозою.

4:40 Знову вибухи у Харкові. Повідомляється про пуски балістики.

4:36 У Харкові пролунало щонайменше чотири вибухи, повідомляють регіональні телеграм канали. Також повідомляється, що пуски здійснили всі 13 бортів Ту-95МС — загалом 2 серії пусків.

4:20 Ще чотири борти Ту-22м3 злетіли з аеропорту "Моздок" в Північній Осетії РФ. Вони можуть нести надзвукові ракети Х-22.

4:13 Моніторинговий телеграм-канал повідомляє про вибухи у Запоріжжі в результаті пуску балістики.

О пів на четверту ранку Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря. Зазначається, що розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05:00 ранку. Також є загроза використання балістики з півдня.

Про рух ворожих БпЛА у Повітряних силах повідомили ще наприкінці доби 21 березня. Згідно з останніми даними на 4:00 ворожі дрони помітили у Тернопільській області курсом на Львівщину, на межі Вінницької та Житомирської областей, на півдні Вінниччини, у Черкаській області, у Кіровоградській області, на Дніпропетровщині, на сході Миколаївщини, у Запорізькій області та в акваторії Чорного моря.

Карта тривог станом на 4:03

Напередодні Росія також атакувала Україну ракетами. Атака відбулася після тривалої перерви. Більшість ракет були націлені на столицю України. В Києві після масштабного обстрілу зафіксовані руйнування, є постраждалі.